باحث بجامعة بريطانية يكشف الفارق بين كورونا ومتحور دلتا (فيديو)

تحدّث الدكتور محمد رحيم الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر البريطانية، عن اختلاف الأعراض الجانبية بين فيروس كورونا ومتحور دلتا، موضحًا: «في البداية كانت مرتبطة ببعض السخونية والرشح والكحة والأعراض التنفسية، لكن مع حدوث التحورات، بدأ الإسهال وآلام الظهر، وتسبب متحور دلتا في بعض الآلام بالعين والتهاب شديد في الحلق، وقد لا يكون مصحوبا بارتفاع درجات الحرارة».

وأضاف رحيم خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «متحور دلتا تسبب في زيادة انتشار الفيروس، وهناك تخوف من قدرته على الهروب من اللقاح»، لافتا إلى أنّ 40% من مصابي سلالة دلتا في المملكة المتحدة، حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا.

وتابع الباحث في كلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر البريطانية، أنّ متحور دلتا + اكتسب طفرة كبيرة، ما جعله يهرب من اللقاحات بشكل أقوى، والثلاثاء الماضي أعلنت منظمة الصحة الصحة العالمية إعادة تقييم اللقاحات، وكانت حتى شهر مايو الماضي، تؤكد أنّها ليست بحاجة إلى تغيير لقاحات كورونا، لأن تحورات كورونا ليست خطيرة، لكن بعد ظهور متحوري دلتا ودلتا + الأسبوع الماضي، أوصت المنظمة بإعادة تقييم اللقاحات للتصدي لـ(كوفيد - 19).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان طريقة حجز لقاح كورونا للمسافرين، موضحة أنّه يتم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة، حيث خصصت وزارة الصحة 126 مكتبا لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا والراغبين في الحصول على هذه الشهادات، مشيرة إلى أنّ هذه الشهادات مؤمنة، وطالبت المواطنين بالإسراع في حجز لقاح كورونا.