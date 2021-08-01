تحرير 24 محضرا وإنذارات بالغلق لمحال مخالفة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

تحرير 19 محضرا و8 إنذارات لمحال بدمنهور

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 14 محضرًا لعدم ارتداء كمامة، و5 بيئة، و8 إنذارات غلق بدمنهور.

وفي مركز ومدينة كوم حمادة، تم تحرير 5 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة عدد 5 شيشة.

محافظ البحيرة يشدد على استمرار الحملات

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار مثل هذه الحملات، لردع المخالفين والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع مدن ومراكز المحافظة، موجها بتنفيذ حملات من قبل الجهات الرقابية تستهدف المصالح الحكومية.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود والمحمودية وشبراخيت ورشيد والرحمانية ودمنهور بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الإحترازية المقررة.