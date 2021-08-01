«إحنا أبطالها لحد ما نبطلها».. تعرف على أجر رضا البحراوي في الساعة

يُعتبر المطرب الشعبي رضا البحراوي، واحد من أبرز المطربين الشباب المتواجدين على الساحة الغنائية حاليًا، ويحظى بجماهيرية كبيرة، لاسيما بين الشباب، فقد اكتسب شهرته في بداية الأمر من خلال الغناء في حفلات الزفاف بالمناطق الشعبية.

وكشف أحد منظمي الحفلات، لـ«الوطن»، عن السعر الذي يتقاضاه رضا البحراوي، في الساعة الواحدة، خلال إحياءه الحفلات، إذ يحصل على 40 ألف جنيهًا، ليزيد الأجر بالتوازي مع إضافة وقت.

وبات رضا البحراوي، يُشارك في إحياء حفلات زفاف عدد من المشاهير، كان آخرها حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، قبل أيام، وكذلك حفل زفاف شقيقة الفنان علي ربيع.

ويأتي أجر رضا البحراوي، متساوٍ مع الأجر الذي يحصل عليه حسن شاكوش، إذ يحصل على 40 ألف جنيهًا هو الآخر في الساعة الواحدة.

تفاصيل أغنية في حب مصر لـ رضا البحراوي

وكان رضا البحراوي، قد طرح أغنية قبل شهور، باسم «في حب مصر» إبان أزمة كورونا، يدعو فيه جمهوره بضرورة البقاء في المنزل، واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي من كلمات الشاعر محمد عنتر، وألحان ميشو التركي، وتوزيع مانو وشيكا، وإنتاج هاي ميوزيك للإنتاج الفني لمالكها طارق عبد الستار.

وتقول كلمات الأغنية: «ولاد بلدك يا مصر.. ومعاكي في الأزمات.. هنعدي الصعب بيكي بس إحنا نبقى إخوات.. نخاف عليكي بجد وبلاش سلام على بعض.. خلوا السلام في القلب وبطلوا إشاعات.. خليكوا في بيوتكم.. عدوا اليومين على خير.. وإن كان على قوتكم.. خير الغلابة كتير.. ده ابتلاء من ربنا.. وإحنا راضين بيه لو حافظنا كلنا بسهولة هنعديه.. نقفل علينا البيت وندعي في الصلوات ارحمنا يا رحمان.. بأجمل الدعوات».