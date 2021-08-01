دراسة بجامعة السادات: التحول الرقمي يحسن أداء شركات السياحة بـ54.7%

أظهرت دراسة أجرتها الباحثة سمية الألفي بجامعة السادات، أنّ أبعاد التحول الرقمى تؤثر فى تحسين أداء شركات السياحة المصرية وذلك بنسبة 54.7%.

وحصلت سمية على درجة الماجستير في السياحة والفنادق من الجامعة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحملت الدراسة عنوان «دور التحول الرقمي في تحسين أداء شركات السياحة المصرية».

وضمّت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة، كلًا من الدكتور حسني العصار أستاذ بقسم الدراسات السياحية ووكيل كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية «مناقشًا»، والدكتورة داليا محمد سليمان أستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان «مناقشًا»، والدكتورة عزة ماهر خليل أستاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات «مشرفًا ومناقشًا»، والدكتور محمود رمضان العزب أستاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات «مشرفًا ومناقشًا».

وهدفت الدراسة إلى رصد أبعاد التحول الرقمي «البيئة التكنولوجية وإدارة الموارد البشرية الإلكترونية والإدارة الإلكترونية والاتصال التنظيمي الإلكتروني» ودورها في تحسين أداء شركات السياحة المصري.

وتوصلت إلى أنّ هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول الرقمي وتحسين أداء شركات السياحة المصرية، وأنّ هناك علاقة ارتباط قوية بين تطبيق الرقمنة في شركات السياحة المصرية ومستوى تحسين أداء هذه الشركات.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ البيئة التكنولوجية لشركات السياحة لها أثر كبير في أهدافها المالية، ما يعني أنَّ توفر البيئة التكنولوجية في الشركات السياحية يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المالية من هذه الشركات والتي تتمثل في نمو مبيعاتها وتحقيق أكبر ربح ممكن فضلاً عن تحقيق عائد على الاستثمار.