رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس جامعة السادات سبل تحقيق التنمية المستدامة

كتب:

إبراهيم الديهي
06:58 م | الإثنين 20 يوليو 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة، لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أهمية التعاون الدائم وتضافر كافة الجهود بالمحافظة من أجل إعلاء رفعة الوطن، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء.

 

اقرأ المزيد:

مستشفيات المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

ارتفاع الإصابات بكورونا بين الأطقم الطبية في المنوفية لـ 363

فتح قاعات جديدة لاستيعاب المقبولين بمرحلة رياض الأطفال في المنوفية

"كورونا": المنوفية "صفر إصابات".. وشفاء 85% في "بنها"

محافظ المنوفية يتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون

 محافظ المنوفية يتفقد مشروعات مياه الشرب بتكلفة 3 مليارات جنيه بأشمون

إزالة 376 تعديا على الأراضي في المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع وقرية ميت بره

"صحة المنوفية": رفض 3 مرشحين لمجلس الشيوخ بسبب موانع طبية

محافظ المنوفية يفتتح "مواقف الشهداء" بتكلفة 3 ملايين جنيه