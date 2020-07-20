محافظ المنوفية يبحث مع رئيس جامعة السادات سبل تحقيق التنمية المستدامة

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة، لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أهمية التعاون الدائم وتضافر كافة الجهود بالمحافظة من أجل إعلاء رفعة الوطن، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء.