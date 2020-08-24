رئيس جامعة السادات: مستعدون لاستقبال 10 آلاف طالب في العام الجديد

أكد الدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة السادات، أن الجامعة ستنتهى من خطة تطبيق نظام التعليم الهجين بجميع كليات الجامعة الـ9 خلال أسبوع، مشيراً إلى أن الجامعة تقدمت 13824 مركزاً عالمياً فى تصنيف ويبومتريكس الإسبانى، وقفزت محلياً من المركز 57 إلى المركز 39 من بين 70 جامعة ومعهداً بحثياً داخل مصر.

وأضاف «بيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة خاطب المجلس الأعلى للجامعات لاستقبال 10 آلاف طالب للعام الدراسى الجديد، دون زيادة فى المصروفات الدراسية، نظراً للظروف الاجتماعية التى يمر بها الأهالى بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أن الجامعة تخطط لإنشاء كلية للطب ومستشفى جامعى لخدمة أهالى مدينة السادات والمدن المجاورة، وإلى نص الحوار:

ماذا عن استعدادات الجامعة لتنسيق 2020؟

- انتهينا من جميع الاستعدادات المتعلقة بالتنسيق من تجهيز المعامل الإلكترونية لاستقبال الطلاب، وتم فتح معمل تنسيق «حاسب آلى» بكل كلية بخلاف المعمل الرئيسى بالجامعة لخدمة طلاب المدينة والمدن المجاورة، واتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة التى أقرتها وزارتا الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى لمواجهة كورونا، ونبّهنا جميع العاملين بعدم السماح لأى طالب بالدخول إلى المعامل دون ارتداء كمامة، بجانب توفير متخصصين ذوى كفاءة للتعامل مع الموقع وتسجيلات الطلاب باحترافية شديدة، والأمور تسير دون تكدس أو زحام، وقمنا بتجهيز المعامل على أكمل وجه وبأحدث النظم التكنولوجية.

وماذا عن إجراءات الجامعة للتحول الرقمى؟

- مجلس الجامعة اتخذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى التحول لجامعة ذكية واستثمار التعاون القائم بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات، ووضعنا خطة تهدف إلى تحديث البنية التحتية المعلوماتية بالجامعة، وزيادة سرعات الإنترنت وتحديث معامل الحاسب الآلى وتطوير الأجهزة الحاسوبية، وإنشاء عدد من مراكز الحاسب الآلى المختلفة للمحاضرات والاختبارات الإلكترونية.

د. أحمد بيومى لـ"الوطن": خطة "الهجين" ستكون جاهزة خلال أسبوع

وماذا عن استعداد الجامعة لتطبيق التعليم الهجين؟

- وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وقرارات الحكومة، قمنا بوضع خطة تطبيق التعليم الهجين، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء من الخطة بعد مراجعة جميع الإمكانيات المتعلقة بالكليات، والجامعة مستعدة لتطبيق النظام الجديد على أكمل وجه، لما له من أهمية فى تحسين جودة التعليم المصرى والارتقاء بجودة البحث العلمى، وإخراج كوادر علمية متميزة تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل. وستكون خطة تطبيق التعليم الهجين بين الكليات النظرية والعملية، وسترجع النسب المقررة لتطبيق النظام الجديد لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، وستكون نسبة تطبيق التعليم وجهاً لوجه من 60 إلى 70%، ونسبة التعلم عن بُعد من 30 إلى 40% بالكليات العملية، أما فى الكليات النظرية فستكون نسبة التعلم وجهاً لوجه بين 50 و60%، والتعلم عن بُعد بين 40 و50%.

تقدمنا 13824 مركزاً فى تصنيف ويبومتريكس الإسبانى

وماذا عن تصنيف الجامعة؟

- تقدمت الجامعة فى تصنيف ويبومتريكس الإسبانى الشهر الماضى، وقفزت عالمياً من المركز 19936 إلى المركز 6112، متقدمة 13824 مركزاً على مستوى العالم.

وقفزت محلياً من المركز 57 إلى المركز 39 من بين 70 جامعة ومعهد بحث داخل مصر.

وكم عدد الكليات بالجامعة؟

- 9 كليات ولدينا 2 معهد بحثى.

وكم عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال العام الدراسى الجديد؟

- خاطبنا المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لاستقبال 10 آلاف طالب للعام الدراسى الجديد، ولكن ما يتم إرساله للجامعة عبر موقع التنسيق يتجاوز 12 ألف طالب.

وهل ستتم زيادة مصروفات الجامعة العام المقبل؟

- لن تتم زيادة المصروفات الدراسية نظراً للظروف المجتمعية التى يمر بها الأهالى بعد جائحة كورونا.

وماذا عن المدن الجامعية؟

-جارٍ تطهيرها وإعادة صيانتها بالكامل استعداداً للعام الدراسى الجديد، وهناك خطة لجعل كل طالب أو كل طالبين فى غرفة وفقاً لمستجدات الأمور المتعلقة بكورونا.

نخطط لإنشاء كلية للطب ومستشفى جامعى

وماذا عن كلية الطب البشرى؟

- نسعى حالياً لإنشاء كلية طب تابعة للجامعة تكون ذات مواصفات عالمية وتهدف لتخريج كوادر متميزة، ويجرى حالياً إنشاء مستشفى جامعى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

دور الجامعة

الجامعة دورها الأساسى هو خدمة وتنمية المجتمع المقامة به، وأينما وُجدت الجامعات وُجدت معها النهضة العمرانية والمجتمعية والتقدم الحضارى، ولدينا عدد كبير من الخدمات النابعة من قطاع خدمة وتنمية المجتمع، والتى تتماشى مع رؤية ودعوة القيادة السياسية للمجتمعات بضرورة مشاركة مؤسسات الدولة فى تنمية المجتمع المصرى، من خلال تقديم القوافل الطبية والصحية والمساعدات العينية المختلفة.