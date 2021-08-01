بعد غياب 13 عاما.. آسر ياسين وروبي يجتمعان في فيلم «فينوس»

بعد 13 عاماً من الغياب، يتجدد اللقاء بين الفنان آسر ياسين، والفنانة روبي، من خلال فيلم «فينوس» مع المخرج هادي الباجوري، يأتي ذلك بعد آخر أعمالهما الفنية فيلم «الوعد» الذي قدمه الثنائي عام 2008.

ومن جهته، بدأ المخرج هادي الباجوري التحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فينوس» لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

معلومات عن فيلم «فينوس»

الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الموسيقية، وتدور أحداثه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وتمّ ترشيح كل من روبي وآسر ياسين لدور البطولة في ثاني عمل بينهما.

هادي الباجوري ينتهي من تصوير فيلم «قمر 14»

انتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير فيلمه الأخير «قمر 14»، الذي يشارك في بطولتة مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم الفنانين خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأسماء أبو اليزيد وأحمد الفيشاوي ومحمد علاء، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويواصل هادي الباجوري حاليًا عمليات المونتاج والمكساج الخاص به لعرضه قريباً خلال الأيام المقبلة.

هادي الباجوري ينتهي من تصوير فيلم «جارة القمر»

انتهى هادي الباجوري من تصوير فيلم «جارة القمر»، الذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وسوسن بدر وكريم فهمي، وتأليف محمود زهران.

روبي تستعد لتقديم حفل جديد في العلمين

تستعد الفنانة روبي، لتقديم حفل جديد في العلمين يوم 6 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث من المقرر أن يشاركها الحفل الفنان محمود العسيلي، ويقدم الفنانين مجموعة من أبرز أعمالهما الغنائية للجمهور الذي سيبدأ التوافد على مقر إقامة الحفل من الساعة الخامسة مساء، حيث سيتم فتح الأبواب.

وتذاكر حفل روبي تأتي في 3 فئات تبدأت من 500 جنيه لفئة «البلاتنيوم»، وتتراوح أسعار تذاكر فئة الـ«VIP» من ألف إلى ألفين جنيه، بينما لم يتضمن الحفل شروط عدم السماح بالحضور لمن هم أقل من 15 عامًا، حيث قالت روبي عبر حسابها على على موقع «إنستجرام»: «يلا مستنياكوا 6 أغسطس في العلمين.. حفل دون شروط».