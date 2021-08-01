رئيس التحرير

محمود مسلم

موعد بدء وانتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا للمنازل أغسطس 2021

مهلة 15 يوما لتسجيل قراءات عداد الغاز إلكترونيا

كتب:

هبة وهدان
02:33 م | الأحد 01 أغسطس 2021
عداد الغاز

عداد الغاز

مع بداية كل شهر يتساءل المواطن عن مواعيد تسجيل قراءات عدادات الغاز إلكترونيا للمنازل، حتى لا يتعرض لغرامة تأخير عقب انتهاء المهلة المحددة التي تقرها الجهات المعنية، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، موعد بدء وانتهاء تسجيل قراءات عداد الغاز إلكترونيا للمنازل لشهر أغسطس، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على  مدار الساعة.

وبداية من اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، تبدأ شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.

أما عن موعد انتهاء تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، فسيكون يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، ولن يقبل بعد ذلك الموعد المحدد.

ماذا يحدث إذا لم يتم التسجيل

وحال عدم التسجيل وانتهاء الفترة المحددة، سيتم حساب الفاتورة الشهرية وفقًا لمتوسط الاستهلاك، وليس الاستهلاك الفعلي، ما يعني زيادة قيمة الفاتورة بسبب حساب المتوسط.

كيفية تسجيل قيمة استهلاك فاتورة الغاز الطبيعي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عددًا من الطرق التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن قيمة الاستهلاك والتي جاءت على النحو التالي:

- أولا: عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- ثانيا: الرقم المختصر (1122) من أي هاتف محمول.

- ثالثا: يمكن التسجيل والقراءه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg.

- رابعا: يمكن التسجيل من خلال تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

-  خامسا: إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة.

-  سادسا: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم (5727)، ومن أي خط أرضي على الرقم (09000727).

- سابعا: يمكن تسجيل القراءة من خلال أي من فروع الشركة.

- ثامنا: من خلال تطبيق بيتروميتر.

اقرأ المزيد:

غدا.. أول يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي إلكترونيا

لأصحاب عداد الغاز مسبق الدفع.. مراكز الشحن تعود للعمل ثاني أيام العيد

«للبعد عن تراكم الفواتير».. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

اليوم آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بالمنازل: 8 طرق للإبلاغ