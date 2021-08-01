أمطار متوسطة الشدة الأربعاء والخميس على حلايب وشلاتين وأسوان

كشف مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن خريطة سقوط الأمطار على بعض المناطق في مصر خلال الأيام المقبلة، محذّرا من زيادة فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة يومي 4 و5 أغسطس على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد، في منطقة شلاتين وحلايب وأسوان على الحدود الجنوبية مع السودان.

سقوط أمطار على بعض المناطق جنوبا

وتوقع المركز عدم سقوط أمطار اليوم الأحد، بينما يتوقع غدا الإثنين سقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الاحمر، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، عام 1992 مركز التنبؤ بفيضان النيل الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

ويدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي جنوب مصر للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، ويتابع بشكل يومي حالة الطقس وسقوط الأمطار على مصر ومنطقة حوض نهر النيل، إلى جانب دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

درجة حرارة تصل لـ43 درجة مئوية في محافظات الصعيد

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصل في القاهرة لـ40 درجة، وفي بعض مناطق الصعيد تصل إلى 43 درجة مئوية، وبينها محافظات الأقصر وأسوان وإدفو والوادي الجديد.

وشهدت البلاد، وفق خبراء هيئة الارصاد الجوية، شبورة خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.