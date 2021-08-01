«مسافرون»: إقبال السائحين على الساحل الشمالي رفع الأسعار بشكل مبالغ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إنّ الساحل الشمالي شهد إقبالا ملحوظا على زيارته من قبل السياحة العربية والداخلية وخلال فترة الأعياد، ما تسبب في ارتفاع مبالغ للأسعار تخطى قدرة الطبقة المتوسطة، في الفنادق والكافيهات والمطاعم، موضحا أنّ زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، قد يؤثر بالسلب على المواسم السياحية المقبلة، وتراجع نسب الإقبال على الساحل الشمالي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار كما حدث في اليونان وقبرص وإسبانيا في فترات سابقة.

زيادة الإقبال على السفر إلى الساحل الشمالي

وأضاف عبداللطيف في تصريحات عنه اليوم، أنّ الساحل الشمالي أصبح وجهة أساسية للسياحة الخارجية والداخلية، ويجب التوسع في إنشاء مجموعة من الفنادق والمنشآت السياحية، من خلال الترويج للاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه المنطقة، فضلا عن أهمية تعظيم الاستثمارات السياحية في المنطقة لإنشاء فنادق ذات نجوم مختلفة تلبي رغبات جميع الفئات الداخلية.

ولفت رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى أنّ الساحل الشمالي لم يستغل بشكل اقتصادي في الفترة الماضية، حيث شهد إنشاء فيلات وشاليهات ووحدات سكنية، تظل مغلقة طوال العام، بينما لم يتم الاستثمار بإنشاء فنادق سياحية بشكل يمكنه تحقيق عائد استثماري طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط.

وتابع عبداللطيف، أنّ العرض ضعيف والطلب عالٍ على الغرف الفندقية في الساحل الشمالي، ويحتاج إلى مزيد من الاستثمار لإنشاء الغرف الفندقية والفنادق السياحية بالساحل، لافتا إلى أهمية التنويع في المنتجات السياحية التي تلبي احتياجات الطائرات الشارتر والإنترناشيونال، أي كل الفئات والعملاء الراغبين في السياحة المصرية.

وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أهمية وضع استراتيجية طويلة الأجل لجذب السياحة إلى الساحل الشمالي أغلب فترات السنة، كي لا تقتصر فقط على 3 أو 4 أشهر في العام، وذلك من خلال التواصل المستمر بين وزارة السياحة والمطورين العقاريين في قطاع السياحة والشركات السياحية، وخطة تسويق مصر الخارجية، لتنفيذ منتجات تلبي احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي نسعى لجذب سياحة منها، ونعمل على دراسة الاحتياجات المطلوبة في الساحل الشمالي ودراسة نوعية السياح الذين زاروه هذا الموسم والموسم الماضي للتعرف على احتياجاتهم.

الساحل الشمالى منطقة جاذبة للسياح

وأشار عبداللطيف، إلى أنّ منطقة الساحل الشمالي تتطور سريعا وستصبح منطقة واعدة وجاذبة للسياحة الفترة المقبلة، في ظل ما يتم فيها حاليا من مشروعات عملاقة تنفذها الدولة، من إنشاء مدينة العلمين ومطار العلمين وتوسعة مطار مرسى مطروح، وإنشاء جامعات ومعاهد مختلفة، موضحا أنّ هذه المشروعات ستعطي استمرارية واستدامة للنشاط بالمنطقة طوال العام.

واقترح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، التسويق بشكل أكبر لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الساحل الشمالي، ما يتطلب تسهيل الحصول على التأشيرات لأغلب دول العالم، فالمعارض ستزيد عدد السياح والدخل القومي من السياحة، كما أنّ الساحل الشمالي وشرم الشيخ مؤهلين لذلك.

مؤتمر عقاري لزيادة الاستثمار في الساحل الشمالي

ودعا عبداللطيف، إلى عقد مؤتمر عقاري يضم كبار المطورين العقاريين والسياحيين للتسويق للاستثمار في الساحل الشمالي، ووضع خريطة استثمارية واضحة يتم شرحها في المؤتمر، مع تقديم التسهيلات لإنشاء المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية.

ولفت رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إلى ضرورة وضع برامج سياحية تجمع بين السياحة الشاطئية والاستشفائية والبيئية بين الساحل وسيوة على سبيل المثال، واستغلال الشاليهات والوحدات السكنية هناك في النشاط السياحي وتأجيرها حال رغبة ملاكها، تحت إشراف وزارة السياحة بمواصفات معينة بدلا من غلقها طوال العام.