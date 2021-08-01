الطفلة الفلسطينية بيان: «بدي أطيب».. وشكرا للرئيس السيسي (فيديو)

ذهبت قناة «إكسترا نيوز» لمنزل الطفلة الفلسطينية بيان، التي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة والدها لعلاجها من مرض جلدي نادر، بعد معاناتهم منذ 7 سنوات من إصابة ابنتهم.

وقال والد الطفلة بيان، إن ابنته مريضة بهذا المرض الجلدي المزمن منذ 7 سنوات، ولم يستطع أي طبيب بقطاع غزة تشخيص مرضها، وأغلب الأطباء قالوا إنه مرض جلدي وحساسية، وآخرين يقولون إنها صدفية أو إكزيما، وتم عمل عدة فحوصات لها ولم يتم التوصل لأي نتيجة.

وأضاف والد الطفلة، أنه قام بمناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاستجابة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، «نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء»، وعلى الفور طلب أن تذهب «بيان» للعلاج في جمهورية مصر العربية، وهذا الخبر أثلج صدور الأسرة لدرجة أن والدة الطفلة بكت بكاءً شديدا من الفرحة، لأنها عانت معها معاناة كبيرة.

فيما قالت والدة الطفلة بيان، إنها فرحت للغاية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، «فرحت كتير فرح لا يوصف، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي شكر لا حدود له، هو أخونا وأبونا وأهل للخير خصوصا مع الشعب الفلسطيني.. ربنا يديه الصحة وطولة العمر، وكلي أمل في الله والمصريين أنهم يشخصوا مرضها وتشفى».

وقالت الطفلة بيان محمود الدبس، إنها تبلغ من العمر 7 سنوات، مؤكدة على أنها علمت بنبأ ذهابها لمصر لتلقي العلاج، وأن من أمر بعلاجها هو رئيس مصر، «بقوله شكرا.. وأنا بدي أطيب».

فيما قال مسؤول بالمنظومة الصحية بغزة، «بالتأكيد نحن في قطاع غزة تحت الحصار ونفتقد للعديد من المعدات الطبية، والإمكانيات الطبية إلى حد ما قليلة، والتعاون مع الأطقم الطبية في مصر نقلة نوعية تساعد كثيرا في حل الكثير من المشكلات، ومصرغنية عن الحديث عن إمكانياتها.. إمكانياتها ضخمة جدا، ودائما كانت ولازالت هي العمود الفقري لقطاع غزة من خلال المساعدات، ونوجه التحية لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تشغل القضية الفلسطينية وجدانه وباله».