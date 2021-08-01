«أميك» يكشف عن ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية والكورية واليابانية والصينية

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن مبيعات السيارات اليابانية والصينية والأوروبية والكورية، خلال أول ثلاث أشهر من العالم الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 2020.

وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 9.6% % خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 22,802 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 20,806 سيارة في 2020.

ولفت إلى أن مبيعات السيارات اليابانية ارتفعت بنسبة 90.9% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 29,115 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 15,251 سيارة في 2020.

كما كشف عن مبيعات السيارات الكورية، التي ارتفعت بنسبة 101.6% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 20,741 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 10,288 سيارة في 2020.

وأظهر التقرير مبيعات السيارات الصينية، التي ارتفعت بنسبة 104.9% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 22,238 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 10,852 سيارة في 2020.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام؛ لبيان حركة البيع في السوق ورصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وتسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري في حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين والتي تسببت في توقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير في أواخر العام الماضي وبدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء بالسوق المصري.