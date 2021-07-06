تقرير لـ«أميك» يكشف مبيعات السيارات الصغيرة خلال النصف الأول من 2021

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن حجم مبيعات السيارات الصغيرة في السوق المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وجاء في المرتبة الأولى السيارة «سوزوكي اسبريس»، بنسبة مبيعات بلغت 86.6%، حيث احتلت أكبر نسبة مبيعات في السيارات الصغيرة، حيث تتاح السيارة في السوق المصرية بمحرك 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصاناً، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، موزود بـ5 سرعات، وتسارع السيارة 14.3 ثانية، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

ويتم تصنيعها وتجميعها في اليابان، ويبلغ سعرها في السوق المصرية 147 ألف جنيه.

وجاء في المرتبة الثانية السيارة «سوزوكي ألتو»، والتي حصلت عن نسبة مبيعات 9.8% من إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة.

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، وبمحرك سعة 800 سي سي تربو، ويولد قوة 47 حصاناً، وأقصى سرعة 130 كيومتر في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، مزود بخمس سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 20 ثانية، وتستهلك السيارة 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وتُصنع السيارة وتُجمع في اليابان، وتأتي في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجيهزيات وأسعرها يبدء من 121 ألف جنيه للفئة الأولى، و124 للفئة الثانية و126 للفئة الثالثة.

بينما حصلت السيارة «فيات 500» علي أقل نسبة مبيعات بين السيارات الصغيرة في السوق المصرية، حيث وصلت مبيعاتها 3.6% من إجمال حجم المبيعات.

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، وبمحرك سعة 1400 سي سي، ويولد قوة 100 حصاناً، وأقصى سرعة 182 كيلومتراً في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك‎، مزود بست سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 10.5 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

ويتم تصنيع السيارة وتُجميعها بالكامل في إيطاليا، وتأتي في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجيهزيات وأسعرها تبدأ من 265 ألف جنيه للفئة الأولى، و320 للفئة الثانية و330 للفئة الثالثة.

يشار إلى أن تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» يصدر تقرير معلومات عن سوق السيارات شهرياً، ويبين حركة البيع في السوق، ويرصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات المتداولة في السوق المصرية.