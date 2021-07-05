«أميك» يكشف مبيعات السيارات المحلية والمستوردة خلال 2021

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات أميك، عن مبيعات السيارات المحلية والمستوردة في السوق المصري خلال أول ستة أشهر من العالم الجاري 2021 مقارنة بالعام الماضي 2020.

مبيعات السيارات المحلية في السوق المصري

وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات المحلية ارتفعت بنسبة 46.2% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 44,914 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 30,720 سيارة في 2020.

مبيعات السيارات المستوردة في السوق المصري

ولفت إلى أن مبيعات السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة 55.6% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 67,290 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 43,246 سيارة في 2020.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام، ويبين حركة البيع في السوق ويرصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وتسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري في حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين والتي تسببت في توقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كير في أواخر العام الماضي وبدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء بالسوق المصري.