محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمنطقة السفلية بمشروع تطوير الكورنيش 

تفقَّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من كورنيش النيل بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوي من المنطقة بطول خمسة كيلو مترات.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والمسؤولين القائمين على أعمال تنفيذ المشروع.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لسير العمل في المشروع الجاري تنفيذه بطول 1.5 كيلو متر في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، حيث تتم حاليًّا أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام «لاند سكيب»، مع الانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول، وعمل وتركيب الإنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوي الإعاقة.

ويُجرى حاليًّا تنفيذ أعمال المرافق، بجانب الانتهاء من أعمال تسوية اللاند سكيب وصبها بالخرسانة، وأعمال النافورة المقرر إنشاؤها بالممشى، وتركيب واجهات المحلات، ووضع طبقة الأساس لأماكن انتظار السيارات «باركينج» وتشطيب الحمامات، وتركيب الإطار الحديدي للممر «لسان» داخل النيل وغيرها من الأعمال.

ومشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش، وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة ومتنفس حضاري يقدم خدمات متكاملة لأهالي المحافظة.