وزير خارجية التشيك: شواطئ البحر الأحمر الوجهة المفضلة لسائحينا

قال وزير الخارجية التشيكي، جاكوب كولهانيك، إن المؤسسات المالية لدينا تسعى لتمويل الأعمال التشيكية في مصر، وصادرات وشركات التأمين والضمانات المالية على استعداد للقيام باستثمارتها في مصر دون خط ائتماني يصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وأضاف وزير خارجية التشيك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك له وزير الخارجية شامح شكري بالقاهرة، أنه ناقش العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع وزير الخارجية المصرية، بالإضافة لتعبيره عن خالص تقديره لإسهامات الجانب المصري في إعداد المعرض المصري «ملك الشمس» في مصر، حيث تثمن التشيك الآثار المصرية كثيرا، معربا عن التطلع لعودة السياحة من بلاده لمصر، خصوصا وأن العامين الماضيين أصبحت السياحة بشواطئ البحر الأحمر هي الوجهة المفضلة للسياح لديهم على الرغم من فيروس كورونا وقيودها، ولكن قبل هذه الجائحة كان هناك أكثر من 300 ألف سائح من بلاد التشيك يأتون مصر سنويا.

وأعرب عن تقديره لتطبيق مصر إجراءات الضمانات لأمان وسلامة السياح لمصر، موضحا أن ذلك مهد الطريق لعودة السياح لمصر.