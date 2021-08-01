«المهندسين»: عقد ثلاثي ونموذج مؤمّن في اشتراطات البناء الجديدة

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة لها دور في اشتراطات البناء الجديدة أو البناء الموحد من خلال المراقبة والتنظيم للمهنة، لافتا إلى أن الاشتراطات البنائية تتضمن 3 أضلاع وهي «المالك والمقاول والمشرف»، مضيفا أن المالك يستخرج رخصته، وفي أثناء ذلك يحتاج إلى استمارات ومعاينة موقع، وهنا يظهر دور النقابة في المهندس المشرف أو المهندس الاستشاري الذي يتعامل على النموذج المؤمن.

اشتراطات البناء الجديدة

وأوضح نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بخصوص دور نقابة المهندسين في اشتراطات البناء الجديدة فإن النقابة تعد نموذجا مؤمنا، كما أن هناك عقدا ثلاثيا لكي يكون ملزما بعدم تجاوز الأدوار المحددة.

وبعيدا عن اشتراطات البناء الجديدة تابع ضاحي «هناك بيوت لها ترخيص وتقع، المشكلة تكمن في الإشراف الحقيقي فحكمنا هذه الجزئية وقلنا إن نقابة المهندسين هي مراقب ومنظم للمهنة، وسيتم وضع نماذج النقابة في الاشتراطات البنائية والتي صدر بها قرارات لوزير التنمية المحلية ووزير الإسكان».

وواصل نقيب المهندسين قائلا إن النقابة المهندسين ليس مطلوبا منها أكثر من أنها تراجع ما يقوم به أعضاؤها «لكن لو شخص حصل على شهادة واساء استخدامها فيجب أن نكون مراقبين ومنظمين» بحسب تعبيره.

عدد الأدوار

وبخصوص الجدل الدائر حول عدد الأدوار المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة قال نقيب المهندسين إن الاشتراطت المبدئية تقول إن الحد الأقصى 4 ادوار « لكن ليس معنى ذلك أن هذا هو الوضع النهائي لأن المجتمعات العمرانية الجديدة لا ترتبط بذلك، فالتخطيط العمراني الجديد فرض اشتراطات بنائية، لذلك رئيس الووزراء قال سنبدأ تجربة عملية على أرض الواقع ولم يصدر القانون بشكل نهائي حتى الآن».

قانون التصالح

وبعيدا عن اشتراطات البناء الجديدة فقد تطرق نقيب المهندسين في حديثه عن قانون التصالح في مخالفات البناء موضحا إن النقابة كان لها دور فاعل، إذ قدّمت نموذجًا مؤمنًا مزودًا بـ«بار كود»؛ وذلك بهدف إعداد تقارير هندسية شاملة.

وتوقع ضاحي أن يُعاد النظر في أمر الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح سواء من خلال تشريع جديد أو تمديد المهلة أو إصدار قرار سيادي، مرجعًا ذلك إلى أنَّ مخالفات البناء عددها كبير «3 ملايين مخالفة»، وأن هناك من تقدم ولا يزال يرغب في استكمال أوراقه.