اشتراطات البناء الجديدة.. تحرك برلماني لتيسير الإجراءات

اشتراطات البناء الجديدة التي تم تعميمها بكل المحافظات بعد تجريبها في بعض المحافظات في البداية، تستهدف وقف فوضى البناء العشوائي، والتيسير على المواطنين في الحصول على تراخيص إلا أنه مع التطبيق الفعلي بدأت تحركات برلمانية تستهدف التيسير على المواطنين.

اشتراطات البناء الجديدة.. البرلمان يوضح

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن اشتراطات البناء الجديدة قرارات حكومية وليست تشريعا، وأن البرلمان دوره حاليا المراقبة حول واقعية التطبيق على أرض الواقع في كل المحافظات.

وأكد السجيني أن الهدف من اشتراطات البناء الجديدة هي وقف فوضى البناء، والتيسير على المواطنين في الحصول على تراخيص بناء بشكل محترم ومنسق من خلال خطوات للحصول على رخصة البناء عن طريق مركز تكنولوجي إلكتروني.

وطالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بعمل تطبيق لاشتراطات البناء واستخراج التراخيص اليكترونيا عبر تطبيق على الهواتف المحمولة يتضمن الشروط والبيانات والخطوات أو على الأقل للاستفسار ومعرفة الخطوات ومعرفة الشروط في كل المناطق والارتفاعات المطلوبة واشتراطات البناء وعدد الأدوار لكل منطقة.

الاشتراطات الجديدة تهدف للحفاظ على الثروة العقارية

وأكد عضو البرلمان أن الاشتراطات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات ، وتطبيق الأكواد المصرية للبناء، خاصة كود الجراجات على كل المباني والمنشآت، كما تم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة الجديدة، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، وتصدر الرخصة بعد ستين يومًا، واستثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.

وقال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة والتي تم تعميمها بعد فترة من المرحلة التجريبية ولكن ظهرت معوقات جديدة منها عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.