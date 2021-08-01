كل ما تريد معرفته عن قانون «فصل الموظفين» بعد تصديق السيسي

دخل القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية اليوم.

بموجب هذا القانون أصبح للدولة آليات لتطبيق الفصل غير التأديبى على العاملين في حالات محددة ومنها إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، وحالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا القانون:

ما أسباب إجراء مجلس النواب التعديلات على قانون الفصل غير التأديبى رقم 10 لسنة 1972؟

عدد من الأسباب ساهمت فى إصدار هذا القانون ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي المصري، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

الإخلال بالوظيفة.. أحد أسباب الفصل من العمل

ما الحالات التي يجوز فيها تطبيق الفصل غير التأديبي؟

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتمّ إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

ما الجهات التى سيطبق عليها هذا القانون؟

تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

معاش ومكافأة الموظف بعد فصله من الخدمة

- هل يحق للعامل المفصول بغير الطريق التأديبى الحصول على المعاش؟

يكون فصل الموظف بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

- كيف ينظم القانون التعامل مع الموظف بعد إدراج اسمه ضمن القوائم الإرهابية؟

وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.

حالات يجوز فيها اللجوء إلى القضاء

-هل يحق للموظف المفصول بغير الطريق التأديبى اللجوء إلى القضاء؟

تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

قانون الخدمة المدينة يطبق على المفصولين بغير الطريق التأديبى

ما حالات الفصل بغير الطريق التأديبى وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

وفقا للبند برقم 11 للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات انهاء خدمة الموظف و تضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبي.