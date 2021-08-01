تأجيل مؤتمر الإفتاء العالمي ساعتين غدا بسبب لقاء السيسي بالوفود

أعلنت دار الافتاء المصرية، تأجيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإفتاء العالمي لمدة ساعتين لتبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، غدًا الاثنين 2 أغسطس الجاري، نظرًا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزَ الوفود الخارجية المشاركة في المؤتمر في قصر الاتحادية صباح الغد.

تفاصيل مؤتمر الإفتاء العالمي

المؤتمر العالمي السادس للإفتاء يعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحمل عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وتحت شعار «نحو مؤسسات إفتائية رقمية».

وأعلنت دار الإفتاء، أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًا لإدخالها في عصر الرقمنة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

المشاركون في مؤتمر الإفتاء العالمي

وأضافت دار الافتاء أن المؤتمر يشارك فيه وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دور الإفتاء على مستوى العالم، لافتا إلى أن أبرز الدول المشاركة، هي المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا… وغيرها.

محاور مؤتمر الإفتاء العالمي

وأوضحت دار الافتاء أن المؤتمر سيناقش عدة محاور هي، الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول، ومؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة، كما سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر 3 ورش عمل حول «الفتوى والعصر الرقمي.. كيف نقتحم الميدان؟»، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020 /2021م، وورشة أخيرة بعنوان: «التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية».