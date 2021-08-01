الإفتاء ترد على المجاهرين بشرب الخمور: حرام ويكشفون ستر الله عليهم

تلقت دار الإفتاء سؤالا عن موضوع المجاهرة بالمعصية، وأكدت الدار في إجابتها عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في المجاهرة بالمعاصي، أنه أمرٌ منهيٌّ عنه؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» أخرجه البخاري في «صحيحه».

حمو بيكا يجاهر بشرب الخمر

وكان مغني المهرجانات حمو بيكا قد قال في حوار تليفزيوني «أنا مابشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مابيشربوش، بس مش دايمًا، أنا بقالي فترة مانعه، بسبب معدتي ماقدرش دلوقتي أشرب أي حاجة خالص لأن معدتي بايظة بسبب المرض اللي عندي».

حكم شارب الخمر

وحول حكم شرب الخمر، قالت دار الإفتاء في الفتوى رقم 1986 المنشورة على موقع الدار على شبكة الإنترنت، والواردة عن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: «الخمر حرامٌ بإجماع المسلمين، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ أكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالُنا بشربها! ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله سلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ) رواه مسلم، هذا إلى جانب ما ثبت من أن للخمر آثارًا وأضرارًا أدبية ومادية».

أضرار شرب الخمر

وأضاف الشيخ جاد الحق: «هذا وقد ثبت أن للخمر آثارًا وأضرارًا جسيمة أدبية ومادية؛ إذ هي تؤدي إلى زوال العقل وإفساد الإنسانية للشارب وإهدار آدميته وكرامته، كما تفسد علاقته بأهله وأقاربه ومجتمعه وتحطُّ من شأنه وتقضي على حيويته وتصيب الجسم بالعلل؛ لما لها من تأثير ضار على المعدة والكبد، ومع هذا تذهب بأموال الشارب وممتلكاته، ومتى اختل العقل وفسد بشرب المسكرات انقطعت صلة شاربها بربه وابتعد عن عبادته؛ لأنها تورث قسوة القلب وتدنس النفس فلا يتذكر عظمة الله وقدرته. لهذا كانت الخمر صنوًا للشرك بالله ورجسًا من عمل الشيطان؛ كما وصفها القرآن الكريم في تلك الآية».