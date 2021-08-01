تراجع إصابات كورونا يرفع نسب الإشغال بالمطاعم السياحية إلى 100%

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر خلال شهر يوليو الماضي، رفع نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم والمنشآت السياحية، لافتًا إلى أن نسب الإقبال خلال الشهر الماضي هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، موضحًا أن نسب الإشغال ببعض المطاعم السياحية وصلت إلى نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال الزبائن بالمنشآت السياحية والمحددة بـ 70%.

تحقيق هامش ربح جيد

وأضاف لـ«الوطن» أن المطاعم والمنشآت السياحية بدأت حاليًا في تحقيق هامش ربح جيد بعد أن تكبدت خسائر كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة نسب الإقبال على المنشآت السياحية، لا سيما مع ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية.

عودة الملاهي الليلية والديسكوهات للعمل

وأشار وهبة إلى أن عودة افتتاح مسارح المنوعات (الملاهى الليلية) وصالات الديسكو، بعد توقف دام لنحو عام ونصف خطوة جيدة لعودة قطاع المنشآت والمطاعم السياحية لطبيعة عملها قبل جائحة كورونا والإجراءات الاستثنائية التي جرى اتخاذها لمنع انتشار الفيروس، وأدت لتوقف بعض الأنشطة، لافتًا إلى أن الأمر المحظور استخدامه حاليا تقديم الشيشة بالمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية.

ودعا كافة المنشآت والمطاعم السياحية إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، فضلا عن ضوابط التشغيل خلال الفترة الحالية، رغم تراجع الإصابات، مشيرًا إلى أن المنشآت التي ستخالف تلك الإجراءات سيجري توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق، مع توقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

وتابع أن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الصيف الحالي من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة الواحدة صباحا، مع مد مواعيد الغلق لمدة ساعة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، فضلا عن أيام الإجازات الرسمية.