مدرب صحة عامة: منقوع الزبيب يعالج الإمساك ومفيد للبشرة والشعر

قالت الدكتورة إيمان جمال، مدرب الصحة العامة، إن الزبيب عبارة عن عنب جرى تجفيفه في الشمس، ويحتفظ داخله بكميات عالية من السكريات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على نسبة عالية من المعادن لصحة الجسد والبشرة والشعر، ولمن يعانون من فقر الدم أو الأنيميا، «16% من وزن الزبيب حديد».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور عبر فضائية «DMC»، أن الزبيب يعتبر مصدرا من مصادر الحديد، لافتةً إلى أن «منقوع الزبيب» له الكثير من الفوائد على من يعانون من الإمساك، ويعمل على تحسين وجودة الجهاز الهضمي، ويريح المعدة خاصة ممن يعانون الإمساك المزمن.

وأوضحت أن الزبيب ينجح دائما في تنقية الكبد من السموم الموجودة فيه ويعمل على تنقية للجسد، «معلقيتن كبار من الزبيب على كوبايتين مياه كبار نغطيهم ونشربهم الصبح على الريق ليه أثر جيد جدا على صحة الجسد العامة وتخليص الجسم والكبد من السموم».

وأكدت أن الزبيب يحتوي على فيتاميني بي وسي بنسب عالية، وهو الأمر المفيد لمرضى حب الشباب البكتيري أو المسبب للفيروسات أو من يعانون من ظهور الحبوب لوجود مشكلات في الجهاز الهضمي، «لما بحسن الجهاز الهضمي ويكون غني بالبكتيريا النافعة فبالتالي بنحصل على بشرة نقية وكمان مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على مادة البوتاسيوم بوفرة».