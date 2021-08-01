«ميقاتي» يعلق على أحداث «خلدة» ويدعو لضبط النفس

دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، لضبط النفس حقنًا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال، وذلك تعليقا على أحداث خلدة بجنوب بيروت وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية».

وأكد ميقاتي أن الجيش اللبناني سيعزز تواجده لضبط الوضع ووقف الاشتباكات في منطقة خلدة جنوبي بيروت.

وأفادت مصادر لبنانية، بارتفاع عدد قتلى اشتباكات خلدة جنوب بيروت، إلى 5، بينهم مسؤول في «حزب الله».

ويحاول الجيش اللبناني، وقف الاشتباكات بين «حزب الله» ومسلحي العشائر، التي وقعت جنوب بيروت أثناء مرور موكب تشييع أحد مسؤولي الحزب.