بتأمين 10 آلاف جنيه.. مزايدة علنية لبيع سيارات الجمارك 18 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عقد مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمرك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية الخاصة بها، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 18 أغسطس المقبل.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

وتنوعت معروضات المزاد بين السيارات والبضائع على النحو التالي:

أولا: سيارات جمرك مطار القاهرة

أنواع السيارات: سيارات ملاكي وميني باص وبيك أب.

ماركات السيارات: هيونداي - تويوتا - سانج يونج - ستروين - مرسيدس - ايسوزو - دايهاتسو - فولفو - شيفورليه - بيجو - ميتسوبيشي - دودج - بورش - نيسان - كيا - سوزوكي - جاك - BMW - GMC.

ثانيًا: بضائع جمرك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية

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وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصمه من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه من خلال البنوك المعتمدة (الأهلي، مصر، القاهرة)، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.