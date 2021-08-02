الخيالة تنتظر الخدمات لاستيعاب سكان العشوائيات في 2500 وحدة سكنية

تواصل محافظة القاهرة العمل على تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومسكن آمن، ومن ضمن المشروعات الجارى الانتهاء منها خلال العام الجارى «مشروع الخيالة»، والذي يضم 2500 وحدة سكنية لاستيعاب سكان العشوائيات، ومنها سكان عزبة خير الله بمصر القديمة، ومن المقرر إقامة منطقة خدمات بمشروع مدينه الخيالة لتطوير العشوائيات، وسوف يتم الانتهاء منها قريبا حتى يتم بدء نقل سكان المناطق العشوائيات إليها، وفق بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

منطقة خدمات بالخيالة

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أعمال المنطقة الخدمية ستشمل إقامة مبنى الإسعاف، مبنى البريد المصري، الحديقة، المسجد، الكنيسة، مركز الشباب، نقطة الإطفاء، نقطة الشرطة، والملاعب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة ومتحضرة لكل المواطنين، ومشاركة مختلف جهات الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، والعمل على القضاء على العشوائيات وأن تعيش الأجيال القادمة حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

42 عقارا على 40 فدانا

يعد مشروع الخيالة، أحد مشروعات الإسكان التي تم إنشائها للقضاء على العشوائيات ويبلغ عدد الوحدات السكنية حوالي 42 عقارا، بواقع 2500 وحدة سكنية على مساحة 40 فدانا، بكل الخدمات بتكلفة 853 مليون جنيه، وسيتم تسليم الوحدات للمواطنين منتهية التشطيب ومجهزة بالأثاث.

ومن المقرر أن تستوعب الخيالة سكان عزبة خير الله والموقعين قريبين جدا من بعضهما، حتى يتم توفير مسكن آمن للأسر بالقرب من الموقع الأصلى لهم، مع توفير كل الاحتياجات والخدمات التى يطلبها سكان المناطق الجديدة لتغيير حياتهم للأفضل.

ويتضمن المشروع أعمال تنسيق تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب.