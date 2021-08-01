الرئيس التونسي: مَن يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في بلدنا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن مَن يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في تونس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس التونسي، «من كانوا يقايضون الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية انتهى دورهم».

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل قليل، حرصه على حماية الحقوق والحريات، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد.

وجدد «سعيد» موقف بلاده الداعي إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر، محذرا من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، زيارة مفاجئة إلى شارع الحبيب بورقيبة، مصحوبا بمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وتحدث الرئيس التونسي، مع عدد من المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة بقلب تونس العاصمة، إلا أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية.