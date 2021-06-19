«الخدمة المدنية» تكشف عن حقيقة الاستعانة بالعاملين المؤقتين في السنة الجديدة

مع اقتراب شهر يوليو2021، وبدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2021-2022، يمنح العاملون المؤقتون في جميع الجهات الحكومية، لاسيما العاملين المؤقتين على موازنة الصناديق الخاصة في محافظات الجمهورية، التثبيت على باب أول أجور للاستعانة بهم في سد العجز في العديد من الجهات التي تخضع لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، 81 لسنة 2016.

قواعد وشروط تعيين العاملين المؤقتين بعقود قبل 30يونيو 2016

وتستعرض «الوطن» القواعد والضوابط والشروط التي نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بالوظائف الحكومية، على النحو التالي:

- نصت مواد قانون الخدمة المدنية81 لسنة 2016، على قواعد وشروط خاصة بتعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

تعيين وتثبيت من مضى على مدة تعاقدهم 3 سنوات

- جاءت المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، لتنص على أن يتم تعيين العامل المؤقت الذي مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ويتم ذلك بعد استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.

- يعتبر تخصيص حكم الفقرة الأولى، من المادة 72 ، منطبقا على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30 يونيو 2016، وذلك خاص بالعاملين المؤقتين بالجهات التي تخضع لأحكام مواد قانون 81 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لما بينته واوضحته مواد اللائحة التنفيذية للقانون، والصادرة في مايو2017.

- وضعت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، العديد من الشروط والضوابط، لكي يتم تعيين العاملين المؤقتين بالجهات الخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، ومن بين الشروط والضوابط التي نصت عليها مواد اللائحة التنفيذية بشان تثبيت العاملين المؤقتين بالجهات المتعاقدين بها في النقاط التالية:

1- أن يكون ابرام التعاقد بتاريخ قبل 30 يونيو 2016.

2- توافر واستيفاء كافة شروط، بالعامل المؤقت الراغب في شغل الوظائف التي سيتم تعيينه وتثبيته عليها.

3- يشترط ان يكون تعيين العاملين المؤقتين في درجات وظيفية شاغرة وممولة بموازنة الجهة لتي سيتم تثبيتهم بها.

4- إرسال صور ونسخ رسمية من العقود المبرمة بين العامل والوحدة، منذ بداية التعاقد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافاته باستمارات الصرف عن شهر من أشهر فترة التعاقد، وتكون مختومة بخاتم الوحدة بعد توقيع المراقب المالي للوحدة.

5- يسرى حكم المادة 72من قانون الخدمة المدنية ، وتفسيرها في المادة 178 من اللائحة التنفيذية للقانون، على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 أبريل 2012 حتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسمين بالباب الأول.