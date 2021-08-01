الشيخ: التقديم لوظائف الحكومة مميكن ومن لا يستحق «محدش يقدر يعمله حاجة»

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز الإداري يحق له تعيين أفضل الكفاءات في الوظائف الحكومية، لافتا إلى أن الامتحانات مميكنة تماما ولا يوجد واسطة ولا تدخل بشري، لذا سيحصل على الوظيفة من يستحقها، ومن لا يستحق «محدش يقدر يعمله حاجة».

وأضاف «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أنه من الصعب انتقال نحو 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه سيعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على موعد الانتقال بعد أن تنتهي أزمة جائحة كورونا.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مش هيكون وزارة وراء وزارة ولكن مجموعة من الوظائف هتنتقل أولا بشكل طبيعي وهتنقل 119 جهة وأول ناس هيروحوا اللي شغالين في الشؤون المالية والإدارية لأنهم سيستلمون المباني، ومن بعدهم سيتم انتقال العاملين في مجال الـIT من أجل استلام الأجهزة الإلكترونية بالمكان، بعدين مكاتب السادة الوزراء، بعدين باقي الناس».

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه تم تسوية أموال آلاف الموظفين وتم إغلاقه في 1 نوفمبر 2019 بعد أن استمر 3 سنوات بدأت في عام 2016، مبينا أنه يمكن التواصل عبر صفحة فيس بوك الخاص بالجهاز الذي يضم فريق مدرب للرد على أسئلة واستفسارات الموظفين العاملين في الحكومة.

وواصل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «إحنا في خدمة أي موظف حكومة ومستعدين نعمل أي حاجة لهم بس يقدموا ما في وسعهم للمواطنين وكل الخدمات بالشكل الجدير بالاحترام، لأن أهلنا وناسنا يستحقون كل الاحترام والمعاملة الطيبة».