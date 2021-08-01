زكام ورشح.. أستاذ فيروسات في الصين يكشف أعراضا جديدة لمتحور «دلتا»

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه في الصين، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا منذ 3 أسابيع ذكرت فيه أن سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ستكون سائدة على مستوى العالم بنسبة 85%، وبدأت تظهر حالات في الصين منذ حوالي أسبوع، وتزايدت في بعض المقاطعات، لكن الأمر في الصين محكوم بدرجة عالية.

هناك إجراءات عنيفة في الصين لمنع انتشار وباء كورونا

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الصين من الممكن أن تقوم بغلق مقاطعة يبلغ عدد قاطنيها 10 ملايين نسمة لمجرد ظهور 60 حالة فقط مصابة بالفيروس، حيث إن الصين تأخذ إجراءات عنيفة للغاية من أجل السيطرة على الوضع الوبائي هناك، فالإغلاق الصيني لا يُعني انتشار الأعداد بصورة كبيرة.

أعراض سلالة دلتا المتحورة من كورونا

وأردف أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه في الصين، أن سلالة دلتا سريعة الانتشار جدًا، أكثر من أي طفرة أو سلالة مر بها الفيروس من قبل بـ 40 لـ 60%، «هي نفس الأعراض بس زاد عليها حاجة، وهو أعراض نزلات البرد، احنا بقينا قدام سلالة تشبه نزلات البرد بشكل كبير مثل الرشح والعطس والزكام، فضلًا عن سرعة انتشارها».