عاجل.. انتشال جثة أسماء «غريقة العياط» بعد 24 ساعة من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة أسماء حامد، صاحبة الـ14 عاما، التي لقيت مصرعها غرقا، مع والدها، مساء أمس، حيث جرى انتشال الجثة، بعد قرابة 24 ساعة من البحث المتواصل، ونقلت إلى مشرحة أحد المستشفيات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

وأفادت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، في هذه المأساة المفجعة، التي وقعت أمس، بأن غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بغرق أب وابنته في مياه النيل بقرية البرغوتي، التابعة لمركز العياط، حيث جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تحركت على الفور إلى مكان الحادث، وتبين غرق المتوفى «حامد عبد الستار وابنته أسماء»، بعدما حاول إنقاذها، حيث تبين أنه لم يكن يجيد السباحة، وأنه جازف بحياته لإنقاذ ابنته.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حضرت شقيقة «حامد» إلى الشاطئ حيث غرق شقيقها، من أجل البحث عنه مع أهل القرية، وفور وصولها ظلت تنادي عليه بأعلى صوتها: «ياحامد أخرج يا حامد، هات بنتك أسماء في إيدك واطلع يا حبيبي، ماتوجعش قلبنا عليكو أكتر من كده».

وتمكنت القوات من انتشال جثة الأب على مسافة تبعد 3 كيلو مترات، عن مكان الغرق، بينما وصلت جهودها لانتشال جثة الطفلة، وهو ما تمكنت منه.