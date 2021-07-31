عاجل.. غرق أب وابنته في النيل بالجيزة: حاول إنقاذها فماتا سويا

بعاطفة الأب وحدها وحنانه الفطري، اندفع حامد عبد الستار، 40 عاما، إلى مياه النيل، القريبة من قريته البرغوتي بمركز العياط بالجيزة، دون أن يفكر في أنه لا يجيد السباحة، لإنقاذ ابنته أسماء، 14 عاما، التي لجأت للمياه هربا من لهيب الصيف، قبل أن تتقاذفها الأمواج، لتستغيث بوالدها، الذي نزل المياه في سرعة، لإنقاذها، واقترب منها، وتعلق كل منهما بالآخر، لتشعر هي بالأمان للحظات قليلة، قبل أن يسحبهما التيار، ويغرقا سويا، ولم يُعثر على جثتيهما حتى الآن.

التحريات

التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، في هذه المأساة المفجعة، أفادت بأن غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بغرق أب وابنته في مياه النيل بقرية البرغوتي، التابعة لمركز العياط، حيث تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تحركت على الفور إلى مكان الحادث، وتبين غرق المتوفى «حاتم وابنته أسماء»، بعدما حاول إنقاذها، حيث تبين أنه لم يكن يجيد السباحة، وأنه جازف بحياته لإنقاذ ابنته.

وتداول العشرات من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صور الأب الراحل، داعين له ولابنته بالرحمة والمغفرة، بعد الحادث المأساوي.

جهود الإنقاذ النهري

وتجرى الآن جهود مكثفة من قبل قوات الإنقاذ النهري، لاستخراج جثتي الأب وابنته، وسنوافيكم بالتفاصيل.