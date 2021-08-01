«العليا للضمور العضلي»: نوفر 24 عيادة للعلاج على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة مي حسين، عضو اللجنة العليا للضمور العضلي، إن رقم 106 يوجه المصابين بضمور العضلات إلى العيادات الموجودة في محافظته من أجل إجراء كشف إكلينكي، حيث يوجد 24 عيادة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه إذا تم تشخيص المواطن بأنه مصاب بالضمور العضلي سيتم إجراء فحص مجاني في أماكن تابعة للتأمين الصحي.

وأضافت «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أن مريض الضمور العضلي الشوكي يمكن أخذ العلاج الجيني الخاص به حتى عمر سنتين فقط وهذا ما يحدده الاستشاري الخاص الذي يحول حالة المريض إلى اللجنة العلمية في القاهرة لعلاجه.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للضمور العضلي، أن الشخص حتى عمر عامين يحصل على علاج جيني أما من هو أكبر من ذلك سيتم وصف له علاجات أخرى، وحاليا تحاول الدولة التعاقد على هذه العلاجات مع الدول التي تنتجه.

وأكدت عضو اللجنة العليا للضمور العضلي، أن هناك نسبة ضئيلة من الأطفال تصل إلى 5% لا يكشف الفحص الجيني إصابتها بخلل جيني لذا يتم تويجه ملفاتهم إلى اللجنة العليا للضمور العضلي توقع عليهم الكشف بنفسها لتحديد أحقيتهم للحصول على العلاج.

وتابعت عضو اللجنة العليا للضمور العضلي: «العلاج بيتكلف 34 مليون جنيه مصري وهيحصل عليه 14 طفل بس في كمان تكاليف علاج تأهيلي ممكن يستمر لشهور أو سنين ، بجانب فلوس الكشف الأول في الأساس، لما المريض يتحقن بدري النتائج بتكون أفضل وفرص علاجه بتكون أكبر».