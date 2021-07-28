أماكن مراكز علاج الضمور العضلي في مصر

حددت وزارة الصحة والسكان 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، يأتى ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة المصرية ستتحمل تكاليف علاج الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، ويستعرض «الوطن»، فى نقاط هذه أماكن مراكز علاج الضمور العضلي في نقاط:

أماكن مراكز علاج الضمور العضلي

-عيادتا مدينة نصر وناصر بالقاهرة

- عيادة الهرم بالجيزة

- عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية

- عيادة سموحة بالإسكندرية

- عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية

-عيادة مبرة طنطا بالغربية-

العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية

- عيادة ناصر بالدقهلية

- عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ

- عيادة الطلبة بشطا بدمياط-

عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة

- العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس

- عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية

- عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم

-عيادة السلام ببني سويف

-عيادة المبرة الشاملة بالمنيا

- عيادة سيدي جلال بأسيوط

- عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج

- عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا

- عيادة طلاب مدارس بأسوان

- عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر

- عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء

-عيادة العريش الشاملة بشمال سيناء.

وتستقبل هذه العيادات وفقا لوزارة الصحة الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة، وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن مبادرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر.

وقامت وزارة الصحة والسكان بالتفاوض مع إحدى الشركات الدوائية «نوفارتس» لتوفير علاج الضمور العضلي، وأكدت أن الشركة استجابت وتم توقيع عدد من الاتفاقات بحضور هيئة الشراء والدواء الموحد المصرية، والعلاج سيتم توفيره خلال الفترة القادمة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن لاستقبال كافة استفسارات المواطنين بشان فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية والتواصل مع الوزارة لتلقي كافة استفسارات المواطنين والرد عليها.