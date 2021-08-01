منسق حياة كريمة بالغربية: تطوير «زفتى» وتوابعها يكلف 3 مليارات جنيه

قالت هبة الشرقاوي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن فريق عملها يتواجد حاليا في قرية الغريب إحدى قرى مركز زفتى الغربية، ويجري فيها إنشاء مجمع لخدمات الأهالي، الذي سيتوفر فيه كل الاحتياجات الحكومية التي يريدها المواطنين، وسيخدم 7 قرى تابعة لقرية «الغريب»، بإجمالي منتفعين يصل لـ17 ألف نسمة.

وأضافت «الشرقاوي»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه سيجري تطوير 54 قرية بها 88 تابع، بتكلفة مبدئيه تصل لـ3 مليار جنيه بمركز زفتى، لافتة إلى أن هناك خطة لتطوير وإنشاء 1070 مشروعا، وفق متطلبات الأهالي، وهي مشروعات متنوعة بين مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكباري والطرق والمجمعات الخدمية البيطرية والزراعية والكهرباء والاتصالات وسكن كريم.

وأوضحت أن أكثر المشروعات التي يتطلبها أبناء القرية، هي مشروعات المياه والصرف الصحي، كما يوجد مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار العمل حاليا على توصيل الغاز الطبيعي ببعض القرى، كما تم الانتهاء بما يقارب الـ96% من توصيل الغاز لبعض القرى.

وأكدت أن مجمع الخدمات، سيتوافر به مركز خدمات تكنولوجي للوحدات المحلية والشهر العقاري والمجلس المحلي، ما سيسهل على الحكومة تقديم الخدمات التي يريدها المواطنين لهم بسرعة وبكفاءة عالية.

وأشارت إلى إدراج 100 مشروع يخص وزارة التربية والتعليم، وهي مشروعات بين رفع كفاءة وإنشاء مباني جديد للوزارة، «عندنا خطة طموحة للقضاء على كثاقات الفصول وتطوير كافة الدمارس في كافة ربوع مدينة زفتي».

وتابعت: «نعمل بالتوازي مع ذلك، على محو أمية كل مواطني أهل زفتى، وهنخرج من زفتى بدون وجود شخص أمي واحد، وسنساعد على القضاء على ظاهرة الأمية بالمركز بشكل كامل».