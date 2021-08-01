توجيه رئاسي بسرعة تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين.. ومدبولي يتابع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.

جاء ذلك عقده اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء محمود نصّار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان، والدكتورة هدى عمر مساعدة وزيرة البيئة، ومسؤولي الجهات المعنية.

أولوية قصوى

وصرّح مدبولي بأن تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويستهدف تسويق المدينة عالميًّا كوجهة للسياحة الروحانية؛ باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وأضاف أنّ مشروع تنمية مدينة سانت كاترين يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معًا، من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، موضحًا أنَّ أعمال التطوير ستُحسِّن البيئة العمرانية بالمدينة، وستوفِّر العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة، مشددًا - في الوقت نفسه - على ضرورة أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع بداية العام المقبل.

توجيه الرئيس

ووجه حديثه لمسؤولي المشروع قائلًا: «أعرف التحديات التي تواجهكم، ولكن هذا المشروع من الأهمية بمكان، وتوجد تكليفات من الرئيس (عبد الفتاح السيسي) بسرعة الانتهاء من تنفيذه، ومن أجل ذلك نحن مستعدون لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، وتذليل كل العقبات، من أجل سرعة التنفيذ».

متابعة دائمة

وأضاف أنّه سيتابع عن قرب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، لافتًا في هذا الصدد إلى تكليف مجموعة عمل للمتابعة، تقدم تقارير دورية بشأن هذا المشروع المهم.

ترسية المطار

وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني إلى أنه تمت ترسية أعمال تطوير مطار سانت كاترين، وسيتم عقد اجتماع مع المسؤولين عن التنفيذ للإسراع في برنامج العمل.

14 مشروع تنمية

كما استعرض الرئيس الجهاز المركزي للتعمير، الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى مشروعات التطوير الرئيسية البالغ عددها 14 مشروعًا، ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مشروع، حيث يوجد 100 من المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع في الموقع، كما يوجد بالموقع ما يزيد على 1000 عامل.

وأوضح أنّ المشروعات تشمل إنشاء ساحة السلام، وتطوير النُزل البيئي القائم، وتطوير منطقة استراحة السادات علي مساحة 12.6 فدان، فيما يركز تطوير النزل البيئي القائم علي الحفاظ البيئي، وإثراء تصميم اللاندسكيب، وربط منطقة استراحة السادات بساحة السلام كمنطقة زيارة سياحية واحدة، فضلًا عن تصميم اللاندسكيب، ومدرجات مشاهدة، وحديقة متحفية في منطقة استراحة السادات.

ونوه بأنَّ المشروعات تتضمن تصميم لاندسكيب بمسار المشاه الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتي مركز المدينة، وتطوير الحي السكني الجديد بالزيتونة، من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

شبكات طرق آلية

من ناحيته، أكد مستشار وزير الإسكان، أهمية مشروع تصميم شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق مع مراعاة الشبكات والمرافق القائمة، موضحًا أنّه من أهم المشروعات أيضًا مشروع درء أخطار السيول ومعالجة مخرّات السيول التي تمت مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة ومعالجتها بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًّا ضمن شبكة المسارات واللاندسكيب بالمدينة.

ولفت منير إلى أنَّ المشروعات تشمل أيضًا تطوير منطقة إسكان البدو، من خلال تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، ووضع الدليل الإرشادي لتطوير المباني السكنية القائمة، وتطوير منطقة وادي الدير.

تسويق ضروري

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التسويق للمشروعات الجاري تنفيذها في سانت كاترين، وما يتم في المدينة من أعمال تطوير، مع تنظيم رحلات طيران للمدينة تربط بينها وبين شرم الشيخ، وغيرها من المدن السياحية.