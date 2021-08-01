خبير أمني: الشعب التونسي عرف الإخوان على حقيقتهم

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن منذ نشأه جماعة الإخوان المسلمين، التي خرجت من رحم المخابرات البريطانية، ظهرت مختلف الجماعات المتطرفة على مستوى الشرق الأوسط ودول أوروبا.

وأضاف «عبدالحليم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن غياب جماعة الإخوان المسلمين حاليا، لا يعني نهايتها تماما، لكنها حاليا في حالة من الكمون لحين توظيفهم، «علشان كده نلاقي كل اللي بيهرب، بيروح على لندن في مقر التنظيم الدولي هناك».

وأوضح أنه بالنسبة لتونس، سعت جماعة الإخوان للحكم، والبرلمان هناك عمل على تغيير الخارطة السياسية التونسية تماما، حيث أنهم دائما ما يرفعوا شعار الهيمنة لا المشاركة، «هما بيحاولوا يدغدغوا مشاعر المواطنين في حاجات معينة، علشان خاطر يستولوا على السلطة، اللي هي أساس دخولهم للحياة السياسية من ساعة ما أنشئت وحتى الآن، وهو ده أسلوبهم».

وأكد أن جماعة الإخوان في تونس، خسرت الكثير من أصوات الناخبين في مختلف الانتخابات التي جرت على الأراضي التونسية، حيث أنه في الانتخابات البرلمانية التي حدثت عام 2014، حصلوا على 700 ألف صوت، وفي آخر انتخابات برلمانية لهم وصل عدد المصوتين لهم 300 ألف صوت، «هما بيدخلوا البرلمان وعارفين أنهم ملهمش أرضيه كبيرة، وعلشان كده بيعملوا على إنشاء الكثير من التحالفات».

وتابع: «الشعب التونسي عرف الإخوان على حقيقتهم وعرف أنهم ناس فسده عايزين يسيطروا على الحكم ومفاصل الدولة، وهما مش عايزين يخسروا تونس لأن بخسارتهم لتونس هيخسروا الشرق الأوسط كله، ومش هيقدروا على الحشد وكل اللي بيتكلموا فيه الحوار لاخذ أي مكاسب قبل الخروج من البرلمان».