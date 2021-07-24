نشوى الحوفي: جماعة الإخوان صناعة أجهزة مخابرات خارجية

قالت نشوى الحوفي، الكاتبة الصحفية، إن ثورة 23 يوليو لم تكن على الإطلاق موقف منفصل عن ما كان يعانيه المواطنون في مصر، مؤكدة أن الدولة لم تكن منفصلة عن ظروف منطقتها العربية والعالم بأسره: «العالم كان خارج من حرب عالمية ثانية سنة 1945، وبقي فيه قطب اسمه الاتحاد السوفيتي، وفيه قامت ثورة اشتراكية، واختارت عنوان (نصرة المواطن البسيط والعمال)».

وأضافت نشوى الحوفي، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تشابها كبيرا بين ثورتي 23 يوليو 1952، و30 يونيو 2013؛ إذ إنه بالنسبة للأخيرة كان الإقليم يعاني من الإرهاب ومحاربة ما يسمى بالاسلام السياسي، الذي كان يسعى لفرض وجهة نظره: «في الحقيقية كانوا شغالين مع مخابرات دول عملت على إنشاء جماعة الإخوان من عشرينات القرن الماضي، ودعمتها لمحو الهوية الوطنية».

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن ثورة 30 يونيو لم تكن منفصلة عن ظروفها؛ إذ أنها خرجت بعدما رأى المصريون انهيار دولتهم بأعينهم، وكذلك الهوية الوطنية، وصعود لتيار يرفض فكر الهوية الوطنية والدولة بشكل عام.

ولفتت نشوى الحوفي إلى أن ثورة 23 يوليو عندما حدثت في مصر كان هناك 80% من المواطنين أسفل خط الفقر، و44% من المعدمين بين الفلاحين، وأكثر من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية يمتلكهم 1500 شخص، وفيهم كان يعمل الفلاح بنظام الأجير.

وتابعت: «ثورة 23 يوليو جت وأعلنت من أول لحظة الانتصار لفكر العدالة الاجتماعية، وده انعكس على التعليم والإصلاح الزراعي، وإقامة مؤسسات الدولة، وتوسيع رقعه فكر الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني».