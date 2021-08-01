أسعار السجائر في السوق.. مارلبورو وميريت وإل إم بالسعر نفسه

أعلنت شركة «بريتش أمريكان توباكو» اليوم زيادة أسعار منتجاتها من السجائر التي تضم «دانهيل وروثمانز ولاكي سترايك وبال مال»، بينما لم تعلن باقي الشركات الأجنبية الأسعار الخاصة بها حتى الآن.

وقالت مصادر مسؤولة بشركات السجائر إن شركتي «فيليب موريس» صاحبة الحصة الأكبر بين الشركات الأجنبية، و«جابان توباكو» لم تقررا حتى الآن موقفيهما من زيادة الأسعار.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن إعلان شركة بريتش أمريكان توباكو، ومن قبله الشركة الشرقية للدخان زيادة الأسعار، يجب أن يتبعه إعلان باقي الشركات، موضحة أنه في حال عدم القيام بزيادة السعر فإن وزارة المالية سوف تصدر قرارا بالأسعار الجديدة وترسله إلي الشركات لتطبيقها.

وبحسب المصادر، فإن الأسعار الخاصة بالشركتين، كما هي حتى الآن دون أي تغيير، وتنتج فيليب موريس سجائر الشريحة المتوسطة، والشريحة الفاخرة، التي تتمثل في أنواع «إل إم» «وميريت» و«مارلبورو»، بينما تنتج شركة جابان توباكو، سجائر «وينستون» و«كاميل».

وكانت شركة «فيليب موريس مصر»، رفعت أسعار سجائرها بقيمة جنيه في شهر فبراير الماضي.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة التي يتم البيع بها في الأسواق، فإن ثمن علبة السجائر «مارلبورو» بأنواعها يبلغ حاليًا 44 جنيهًا، و«ميريت» بأنواعها 48 جنيهًا، و«إل إم» بأنواعها 33 جنيهًا، كما بلغ سعر سجائر علبة «مارلبورو كرافتد» 36 جنيهًا.

ووفقا للأسعار المعلنة العام الماضي من جانب جابان توباكو فإن سعر علبة سجائر «وينستون» كما هو بـ30 جنيها، كما أن سعر علبة سجائر «كاميل» بـ37 جنيها.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، قبل أكثر من أسبوعين زيادة أسعار عشرة أنواع من السجائر التي تنتجها، حيث ارتفع سعر علبة مونديال سويتش إلى 24 جنيها، وعلبة سجائر بوكس من 10 إلى 11 جنيها، وبوسطن، بلومنت إلي 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار علب، كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس، وسجائر السوبر، إلى 17.5 جنيه، 18 جنيها، 19 جنيها، 20 جنيها على التوالى.

وبدأت وزارة المالية في 12 يوليو الماضي، تحصيل الزيادة المقررة على أسعار السجائر لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، الذي تم إقراره في يوليو 2018، والذي بموجبه يتم تحصيل 25 قرشًا على كل علبة سجائر بجميع الأنواع من الشركات، فيما تستهدف الوزارة زيادة الحصيلة الضريبية المقررة على قطاع السجائر والتبغ، بزيادة ما يقترب من 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث تسعى لجمع 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.