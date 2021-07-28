شعبة الدخان: لا زيادة في أسعار السجائر الأجنبية والمعسل

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات لـ«الوطن»، استقرار أسعار المعسل في السوق المحلي، نافيا حدوث أي زيادة في الوقت الحالي.

وأرجع إمبابي ذلك إلى تراجع الطلب وسريان قرار منع استخدام الشيشة في الكافهيات، لافتا إلى أن مصانع المعسل لازالت تعمل بطاقة إنتاجية بنسبة 25%.

كما أرجع أسباب الاستقرار إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة بالموافقة على توفيق أوضاع 23 شركة معسل، وحصولها على سجل صناعي ورخص دائمة.

جدير بالذكر، أن وزيرة التجارة والصناعة قد أجرت تعديلا على المادة 22 باللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والخاصة بمهلة توفيق أوضاع مصانع المعسل حتى 31 ديسمبر 2021 لتنفيذ الاشتراطات الجديدة.

وفي الوقت ذاته، نفى حدوث أي ارتفاعات في أسعار سجائر شركة مارلبورو في السوق المحلي، بعد أنباء توقفها عن تصنيع السجائر.

وأوضح رئيس شعبة الأدخنة، أن ما أثاره رئيس الشركة حول توقفها في المملكة المتحدة، لن يؤثر على سوق الدخان في مصر والشركة تستأجر خطوط إنتاج بالشركة الشرقية للدخان لتصنيعها في السوق المحلية المصرية.

وأوضح أن نسبة مدخني الشيشة في مصر لازالت ضعيفة بالمقارنة بالفترة السابقة لقرار منع تداول الشيشة في المقاهي والكافهيات ولاتتعدى 10%، لافتا إلى أن مصانع المعسل بدأت مع نوفمبر الماضي التصدير للخارج.

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أنه تم التصدير إلى السعودية وليبيا والإمارات والسودان.

ولفت إلى أن هناك 72 مصنعا لإنتاج المعسل والسجائر في مصر بينها الشركة الشرقية للدخان، والتي تعد الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصنيع السجائر في مصر.

ويتراوح سعر المعسل القص والسلوم من 5.50 جنيها إلى 10.50جنيه، ويباع 500 جرام معسل بـ32 جنيها، ومعسل أبونجمة 100 جرام بسعر 6.50 جنيه، وسعر المعسل 500 جرام بسعر 26.50 جنيه، ويباع الكيلو بـ48 جنيها.

وتباع عبوة المعسل "وان فور يو" والتي تزن 250 جراما بسعر 48 جنيها، والمعسل الدخان الشعر بلوني الأحمر والأخضر الكيس بوزن 40 جراما، يسجل 32 جنيها.