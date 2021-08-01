عاجل.. قائمة أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة: «دانهيل» بـ47 جنيها و«بال مال» بـ28

بدأت شركة "بريتش أمريكان توباكو" زيادة أسعار سجائرها بقيمة جنيه لكل علبة من منتجاتها، وهي الأسعار التي تم تطبيقها بداية من صباح اليوم.

وبحسب القائمة الرسمية التي أرسلتها الشركة إلي كبار التجار والموزعين فإن الأسعار بعد الزيادة ستكون كالتالي:دانهيل 47 جنيها بدلا من 46كنت 41 جنيها بدلا من 40روثمانز 33 جنيها بدلا من 32لاكي سترايك 33 جنيها بدلا من 32بال مال 28 جنيها بدلا من 27فايسروي 28 جنيها بدلا من 27

وقال مسئول بشركة "بريتش أمريكان توباكو" إن تلك الاسعار هي التي سيتم البيع بها الي المستهلك، وأن أي زيادة عن السعر الرسمي يعد تلاعبا من جانب التجار، موضحا أنه تم إرسال نسخة بالأسعار الجديدة إلي وزارة المالية من أجل المحاسبة الضريبية بناء عليها.

ولم تعلن باقي الشركات الأجنبية العاملة في السوق أسعار حتى الآن، وهي الشركات المتمثلة في "فيليب موريس" المنتج الأجنبي الأكبر، وصانعة "مارلبورو وميريت وإل إم"، بجانب شركة "جابان توباكو" صانعة سجائر "وينستون وكاميل".وتسعى وزارة المالية لجمع ضرائب بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه من منتجات التبغ والدخان خلال العام المالي الجاري.

وقال مصدر بسوق السجائر للوطن إن هناك اتجاه لدى شركة "فيليب موريس" بعدم تحريك الأسعار، لأنها رفعت الاسعار بالفعل في فبراير الماضي، لكنه أشار إلي عدم حسم ذلك الأمر داخل الشركة حتى الآن، فيما تترقب الأسواق موقف شركة "جابان توباكو" التي لم تقم حتى الآن بزيادة الأسعار.وأعلنت الشركة الشرقية للدخان في 14 يوليو الماضي زيادة أسعارها، وأكدت الشركة أنها قامت بزيادة الأسعار وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018