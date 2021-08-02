سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 2-8-2021

تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، الاثنين 2 أغسطس، وهو الأمر الذي انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 792 إلى 794 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 905 إلى 907 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 792 إلى 794 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 679 إلى 681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6,336 إلى 6,352 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، نحو 923.27 جنيه، و58.79 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 807.88 جنيه جنيه، و51.44 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 692.46 جنيه، و44.09 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع أسباب ارتفاع سعر الذهب من آن لآخر أو انخفاضه إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.