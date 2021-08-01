أسعار الذهب اليوم الأحد.. استقرار محلي وارتفاع عالمي

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، استقرارًا سعريًّا في السوق المصرية، وذلك بعدما شهدت الأسعار حالة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي .

وبلغت أسعار الذهب محليًّا 907 جنيهات لعيار 24، كما سجّل عيار 21 نحو 794 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 681 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و352 جنيهًا.

ركود مصحوب بتفاؤل

في سياق متصل، أكّد نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنّ هناك حالة من ركود المبيعات في السوق، لكنّه عبّر في الوقت نفسه عن تفائله بأن يشهد الربع الأخير من النصف الثانى من العام الجاري طفرة في مبيعات الذهب ورواجه محليًّا وعالميًّا؛ نتيجة الإقبال عليه كوعاء آمن للادخار في ظل جائحة كورونا وعدم استقرار الاقتصاد العالمى

الأسعار العالمية

شهدت أسعار الذهب عالميًّا تحركات قوية، حيث سجّلت ارتفاعًا بنسبة 1.44%، ليبلغ قيمة هى الأعلى منذ 21 مايو الماضي، وذلك مدعومًا بانخفاض أسعار الدولار، إذ أن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب.

في الوقت نفسه، ارتفعت الاوقية لأعلى مستوياتها خلال الأسبوع الماضى عند 1832 دولارًا للأوقية، فيما كانت أدنى مستويات الذهب خلال الأسبوع عند 1792 دولارًا للأوقية.

تأثيرات أمريكية

وانعكست قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي وأهمها الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25%، على تحركات الذهب بالارتفاع.

وتنتظر الأسواق العالمية بيانات سوق العمل الأمريكية الأسبوع المقبل، باعتبارها أهم حدث قد يؤثر على حركة الذهب، وذلك مع اتجاه الأنظار نحو أداء التوظيف في السوق الأمريكي لما له من تأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي على الدولار الأمريكي، ومن ثم على أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين.