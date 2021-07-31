المصريون يعزفون عن الذهب.. انخفاض سعر الجرام وسط تراجع الطلب 11%

شهد سوق الذهب تراجعا في عمليات الشراء، في الربع الثاني من العام الجاري 2021، حيث انخفض الطلب على الذهب في مصر، بنسبة 11%، لتسجل مصر المركز الرابع في معدلات الانخفاض بالنسبة لعمليات الشراء الذهب، كما انخفض الطلب على المعدن النفيس في المملكة العربية السعودية بمعدل 8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بحسب المجلس العالمي للذهب.

واحتلت دولة إيران والإمارات العربية المتحدة، عمليات الانخفاض في سوق الذهب، بنسبة انخفاض في عمليات الشراء 17.2% في الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل 44.6 طن، مقابل 54 طنا في الربع الأول.

وأكد خبراء في الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب عمليات الانخفاض هو معاناة دول العالم من تفشي فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على النشاط الاقتصادي، وعمليات الإغلاق بين الدول، وتركيز الأسر على تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، ورفع الإنفاق على الصحة العامة.

وقال أحمد محمد، تاجر ذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر شهدت عمليات ركود في بيزنس الذهب بسبب تداعيات كورونا، واتجاه المواطنين في تدابير المال من أجل الضروريات.

وأضاف أحمد محمد، تاجر ذهب، أن مصر خلال الربع الثاني من عام 2021 نجحت في إنتاج 7 أطنان من الذهب، بينما في الربع الأول لعام 2021 سجلت في إنتاج الذهب 7.9 طن.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم، سجلت انخفاضًا نسبيا في كل أعيرة المعدن الأصفر، وتحديدًا سعر الجرام لعيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، وذلك بعد أن شهدت الأسعار تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية الشهر الجاري.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، لعيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 905 و907 جنيهات، وعيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 792 و794 جنيها، وعيار 18 ما بين 679 و681 جنيها.