نص التحقيقات مع المتهم بقتل طفلته في الشرقية

حدثت خلافات بينه وبين زوجته كأي زوجين ولضمان وجودها وعدم التخلي عنه بدأ يزداد في تصرفاته المبالغ فيها، لكن هذه المرة كانت مختلفة، فقررت الزوجة ترك كل شيء وراءها والذهاب لمنزل والدها بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، فقرر الزوج الانتقام منها بإحراق قلبها على طفلتهما في حالة عدم العودة معه لمنزل الزوجية.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 2630 لسنة 2021 جنايات الإبراهيمية، والمقيدة برقم 434 لسنة 2021 كلي الزقازيق، عن قيام المتهم في يوم 14 أبريل من العام 2021، بقتل ابنته الطفلة «ريتاج»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتلها نكاية بوالدتها، فأوعز له الشيطان وأجج نيران الفتنة في صدره وبث ريحا خبيثة في نفسه فطوعت له بغير حق استحلال دمائها وتخلى عن كل رحمة أودعت في قلبه وكل أبوة في صدره، فرفعها عاليا وطرحها بكامل قوته أرضا محدثا إصابتها التي استقرت بموضع قتل منها الرأس فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.

وقررت النيابة العامة، إحالته لمحكمة الجنايات والتي قررت تأجيل نظر جلسته لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل، للمرافعة، وتنشر «الوطن» نص التحقيقات أقوال الأب المتهم وشرعت النيابة في سؤاله :

س: ما اسمك؟

ج: اسمي محمود رأفت محمود عباس، 23 عاما، عامل معمار.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقتل المجني عليها ريتاج محمود رأفت وكان ذلك بالتعدي عليها بالضرب بيديك؟

ج: محصلش.

س: ما علاقتك بالطفلة المجني عليها ريتاج؟

ج: هي بنتي.

س: ما الذي حدث إذا وما ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: أنا كنت على خلافات زوجية مع مراتي أمل أيمن وهي سابت البيت وراحت لأهلها فأنا خدت أبويا وعمي علشان نروح نتصالح وأرجعها البيت، وأنا قاعد عندهم في البيت أبوها ضربني بكوباية في رأسي وأمل عضتني في كتفي الشمال، وأنا خوفت وجريت سبت البيت وروحت بيتي ومعرفش أبويا وعمي عملوا ايه ومعرفش ايه اللي حصل للبنت الصغيرة.

س: متي وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم 14/4/2021 الساعة 9 بالليل تقريبا في بيت أهل مراتي في كفر الشرفا مركز الإبراهيمية.

س: من كان يرافقك آنذاك؟

ج: كنت أنا وأبويا وعمي السيد محمود عباس.

س: ما سبب ومناسبة تواجدكم في المكان سالف الذكر؟

ج: أنا كنت رايح أصالح مراتي وأرجعها معايا.

س: وما تعليلك لما جاء بأقوال المدعوة أمل إبراهيم رشدي بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخة في 24/4/2021.

ج: الكلام ده محصلش ومعرفش الإصابات اللي في البنت حصلت إزاي وأنا مضربتش حد.

س: وما تعليلك لكيفية حدوث الإصابات الموصوفة بجسد المجني عليها؟

ج: أنا معرفش هي حصلها الإصابات دي إزاي أنا مضربتهاش.

س: وما قولك فيما جاء بمحضر التحريات؟

ج: الكلام ده محصلش أنا معملتش حاجة.

س: هل من أية خلافات سابقة بينك وبين المدعوة أمل أيمن إبراهيم؟

ج: احنا في بيننا خلافات زوجية.

س: هل من ثمة دار حوار بينك وبين المتهمين؟

ج: أبوها كان عاوزني أمضي على إقرار أن لو حصل لبنته حاجة أنا المسؤول فقولتلهم مش همضي على حاجة أنا هروح ففرج عليا الدنيا في الشارع وبعدين راحوا ضاربني فأنا روحت جاري ومشيت بعد ما ضربوني بالكوباية في رأسي ومراتي عضتني في كتفي الشمال.

س: هل من خلافات سابقة أو معرفة بالضابط محرر المحضر بالتحريات؟

ج: لا معرفوش.

س: من القائم على ضبطك وأين تم ضبطك؟

ج: أنا مسكني ضابط رفيع ومعاه مخبرين وكنت في بيتي في عزبة مظهر مركز ههيا.

س: هل وقع عليك ثم تفتيش؟

ج: وملقيوش معايا حاجة.

س: هل لديك سوابق؟

ج: لا.

س: هل تم ضبطك في ثم قضايا مماثلة؟

ج: لا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.