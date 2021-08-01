«تنسيقية الأحزاب»: الاتجار بالبشر من أكبر الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان

أصدرت لجنة حقوق الإنسان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا تحت عنوان «أصوات الضحايا تقود الطريق.. ننشر كل ما يتعلق بجرائم الاتجار في البشر».

وجاء تقرير التنسيقية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وأعدت لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، تقريرًا عن كل ما يخص هذه الجريمة وطرق مكافحتها.

ويأتي يوم مكافحة الاتجار بالبشر هذا العام تحت عنوان أصوات الضحايا تقود الطريق، حيث تعد جريمة الاتجار بالبشر من أكبر الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها في كونها جريمة عابرة للأوطان.

أشكال الاتجار بالبشر

وأضاف تقرير اللجنة: «تتنوع أشكال الاتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسي وصولا لتجارة الأعضاء».

وتابع التقرير: «تعد مصر من أوائل الدول التي سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما يتسق مع المعايير التي تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد».