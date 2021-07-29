وفد من «التنسيقية» يزور كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، التي يُعد تصميمها والمدة الزمنية المستغرقة لبنائها بمثابة إعجاز معماري، وذلك في إطار جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والكاتدرائية مقامة على مساحة 15 فدانا، بما يعادل 10 آلاف متر مربع، على أربعة أركان بدون أعمدة تماما، وهو ما يشكل إعجازا معماريا، تم تشييده بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتستوعب الكاتدرائية حوالي 7900 مصلٍ، وهو أكبر عدد مصلين تستوعبه كنيسة في العالم، بالإضافة إلى أن إنشاءها تم في عام وثلاثة أشهر فقط، في حين أن اللوحة الواحدة من اللوحات المعلقة بها، أو رسومات الزجاج، قد تستغرق بمفردها ثلاث سنوات، بما يشكل إعجازا آخرا، كما أن كافة القطع المستخدمة في بنائها، من زجاج وأخشاب ورخام هو صناعة مصرية 100%.