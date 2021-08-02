س و ج.. كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة: يصعب تزويرها

تساؤلات كبيرة بين المواطنين عن موعد استخدام العملة البلاستيكية الجديدة خاصة بعد نشر«الوطن» صور لهذه العملات بمختلف فئاتها، والتي تصنع بمادة البوليمر والتي تُعتبر ضد التلف وتعيش لمدة أطول بكثير من العملات المستخدمة في مصر بالوقت الحالي.

وتستعرض « الوطن» في السطور التالية كل ما يخص العملة البلاستيكة الجديدة والتي جاءت كالتالي:

ما موعد إصدارها؟

ستُصدر في نوفمبر المقبل من المطبعة الجديدة للبنك المركزى المصرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ما هي الفئات المالية التي ستطبع بالعملة الجديدة

سيتم طباعة فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ«النقود البلاستيكية».

ما هي أسباب استخدام البلدان لهذه العملة خلال الفترة الماضية

1- مادة أكثر أطول عمرا مما يحد من تكلفة طباعة النقود ويوفر مصروفاتها

2- يصعب تزويرها

3- عمرها الافتراضي يصل إلى 12 عامًا مقابل عامين للنقود الورقية الحالية.

ما ميزات العملة البلاستكية الجديدة

1- تصنع من مادة البوليمر وهي مادة ضد التلف وضد المياه.

2- صديقة للبيئة ومقاومة لنقل الميكروبات أو الفيروسات.

3- تكلفتها أعلى من الورقية إلا أنها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

هل ستلغي العملات القديمة

لن تلغي نظيرتها العملة القديمة المعمول بها حاليًا وللمواطن استخدام العملة القديمة بشكل طبيعي دون أدنى مشكلة.

متي بدأ استخدام العملة البلاستكية؟

بدأ تداول النقود البلاستيكية في العالم في عام 1996 حيث بدأت أستراليا في استخدمها ثم تداولها 30 دولة حول العالم من بعدها وابرزها أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، ورومانيا، وفييتنام، وفيجى وموريشيوس ونيوزيلندا وبروناى ونيجيريا والمملكة المتحدة وكاب فردى وشيلى وجامبيا ونيكاراجوا وترنداد وتوباجو.

ماهو مركز النقدية في العاصمة الإدارية

يعد مركز إعداد النقدية «Cash Center الكاش سنتر» بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش «Cash Management» وتشمل إعداد مركز رئيسي جديد جرى تجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.