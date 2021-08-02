تعرف على سبب وجود ألوان قوس قزح على العملات البلاستيكية الجديدة

ظهرت ألوان قوس قزح على العملات البلاستيكية الجديدة، التى تم تداول صورها بشكل واسع مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر مصرفية، إن ظهور قوس قزح على هذه العملات يهدف إلى زيادة التأمين، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات تأمينية صارمة لمجابهة تزوير العملة المصرية.

ذات ملمس ناعم وغير ضارة بالبيئة

وبحسب المصادر، فإن النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر ذات الملمس الناعم، وغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى أن عمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، ويسهم استخدام العملات البلاستيكية في تخفيض تكاليف الطباعة.

النقود البلاستيكية لا تتلف بسهولة وخامتها أفضل من الورقية

وأكدت المصادر أن استخدام النقود البلاستيكية يحسن مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، والعملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، ولكن حجمها مثل حجم العملة الورقية المتداولة وتحمل نفس التصميم كل بحسب فئته، ولكن خامتها أفضل بكثير من العملة الورقية كونها لا تتلف بسهولة.

البوليمر منخفضة التكلفة

وتابعت المصادر أن العملات البلاستيكية تتميز أيضًا بأنها منخفضة التكلفة، نظرًا لعمرها الافتراضي الأطول، مقارنة بالعملات الورقية التي تتلف بشكل أسرع نتيجة تداولها وتعرضها للعرق، بالإضافة إلى أن العملات البلاستيكية هي الأفضل حتى الآن.

حقيقة استبدال النقود البوليمر بالموجودة حاليا

وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم استبدال النقود «البوليمر» الجديدة بالنقود المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معًا في السوق، وسيكون البدء بطباعة فئة العشرة جنيهات، مؤكدًا أن البنك المركزي درس التجارب الدولية في إنتاج العملات البلاستيكية، وزار عددًا من المطابع للوصول لأحدث ما وصلت إليه الدول في طباعة العملات البلاستيكية.

وبنهاية العام الجاري، ستكون مصر واحدة من الدول التي بدأت استخدام النقود البوليمر، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية البوليمر.