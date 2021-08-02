التضامن تحصر خسائر حريق عزبة خير الله لتعويض المضارين

بعد حريق امتد لساعات فى مدخل عزبة خير الله بمنطقة مصر القديمة، وإخماده بواسطة رجال الحماية المدنية، أكد اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن الخسائر الناجمة عن حريق مصر القديمة يتم فحصها وحصرها بواسطة التضامن الاجتماعى، تمهيدا لتقدير وصرف التعويضات المستحقة للمضارين من الحريق.

وأضاف «عوض»، لـ «الوطن»، أن الحريق لم يسفر عن خسائر فى الأرواح خاصة أن الحريق امتد لعقار مأهول بالسكان، بالإضافة إلى عقارات أخرى غير مأهولة، حيث طالت النيران 6 بيوت سويسى عبارة عن أرضى وسقف خشبى، علاوة على أرض فضاء بها أخشاب قديمة وواجهة معهد دينى طالته النيران.

التبريد مستمر في عزبة خيرالله خوفا من اشتعال الحرائق مجددًا

وحول صعوبة الحريق، أشار سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إلى أن الحماية المدنية دفعت بـ 11سيارة مطافى للتعامل مع الحريق والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى أن تمت السيطرة على النيران وإجراء عملية التبريد، كما حضر إلى موقع الحريق أمس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، لمتابعة الموقف والسيطرة على الحريق .

في إطار مُغاير، بدأت محافظة القاهرة دراسة تحويل أرض سوق التونسي لمجمع مخلفات وذلك لخدمة لخدمة أحياء الخليفة والسيدة زينب وحي مصر القديمة، التى بحسب محافظة القاهرة يستخرج منها كميات كبيرة من المخلفات بشكل يومي، مع توجيه إنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه متعهدي النظافة بمنطقة الزلزال بحي المقطم بجنوب القاهرة، نظرا لورود شكاوي من مستوى النظافة هناك، وإنذار المتعهدين بثبوت التقصير في تنفيذ تعاقداتهم.